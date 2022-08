¡Demir se encara con Fikret por las acciones de la empresa Yaman!

Demir está perdiendo los nervios. Tras revelarse que él tenía una relación con Ümit, Züleyha hizo un importante movimiento: vendió el 25% de sus acciones de la empresa Yaman para tener dinero para sus hijos.

Sadi ha sido quien ha ayudado a la joven en toda esta operación e incluso Demir ha ido a visitarle. Finalmente, tras una dura discusión, ha sido la propia Züleyha la que le ha revelado como fue la venta de acciones: se las vendió a un abogado de Estambul de quien no sabe apenas nada…

Demir tiene sospechas de quien está detrás de todo esto… ¡Y cree que es Fikret! Por ello se ha presentado en la empresa Fekeli, totalmente fuera de sí. ¡Quiere pelearse con Fikret!

El sobrino de Ali Rahmet no esperaba la visita de Demir y le ha recibido bastante más calmado que éste. ¡Fikret le ha asegurado a Demir que él no tenía nada que ver! Pero Yaman ha seguido insistiendo, no se fía ni un pelo de Fikret.

Mientras tanto, ha llegado Lütfiye, quien se ha quedado impresionada de semejante revuelo… ¡Los cara a cara Demir y Fikret nunca salen bien! La mujer ha intentado poner un poco de cordura a la conversación, pero Demir estaba fuera de sí. “Sé que las ha comprado él y se las voy a arrancar de las manos”, ha amenazado Demir.

¿En qué quedará esta historia? ¿Será Fikret de verdad quien ha comprado las acciones?