Cara a cara entre Betül y Züleyha: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho, eres estúpida"

Züleyha ha tenido un encuentro con Betül donde ha intentado tender lazos de paz entre ambas, pero ha sido imposible. Betül ha llegado en actitud agresiva, y sin un ápice de arrepentimiento.

Züleyha le ha propuesto hacer las paces, pero Betül se ha negado rotundamente: "¿Tienes miedo de mí?", le ha dicho en tono jocoso la hija de Sermin.

"Nosotras no somos parientes, tú eres una extraña", le ha dicho muy seria Betül.

Mientras Züleyha ha intentado tender puentes entre ambas, Betül ha reaccionado de manera defensiva, y ha comenzado a relatarle a la joven paso a paso, todo lo que le ha hecho: "Demir y Hünkar nos han hecho mucho daño, y tenía que recuperar lo que era mío", le ha reconocido. A continuación le ha narrado cómo abusó de la confianza que ella le dio en la empresa Yaman y cómo le robó todo lo que pudo. ¡Züleya no daba crédito!

Finalmente, le ha reconocido que no se arrepiente de nada, sin embargo, si Züleyha retirara la demanda que le puso, eso haría que tuvieran una mejor relación. Tras todo lo que le ha dicho. la joven le respondido: "He cambiado de opinión, está claro que no te vas a disculpar". ¡Y se ha levantado de la mesa! ¿Podrán en algún momento reconciliarse? ¿Qué pasará?