En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Mehmet propone hacerse cargo de las pérdidas de la compañía… ¿Aceptará Züleyha?

En el capítulo de hoy de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo Leyla afortunadamente se salvaba de su caída de la terraza. La pequeña le ha dado un gran susto a toda la familia, pero finalmente se ha salvado. ¡Menos mal!

Además, Betül se ha encontrado con una escena muy familiar cuando ha llegado a la mansión. ¡Züleyha y Fikret juntos con Adnan! Y eso no le ha gustado nada. La joven se ha muerto de celos al ver esa estampa familiar.

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' Züleyha está desesperada tras recibir la noticia de que el seguro no se hará cargo de los 10 millones de dólares que cuesta la mercancía que se perdió en el naufragio. La joven piensa que ha sido Herkan el culpable y no sabe qué solución pueden darle. Entonces, Mehmet se ha ofrecido a pagar las pérdidas, ¡y esto a Betül no le ha gustado nada! ¿Aceptará Züleyha? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!