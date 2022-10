Betül quiere dejar de trabajar con Züleyha: “¡No aguanto más!”

La situación con Züleyha en la empresa es insostenible para la joven. Ha llegado a casa echa una furia después del desprecio al que se ha visto sometida en la empresa. ¡Züleyha la ha humillado!

Sermin escuchaba lo que le contaba su hija atónita. Y Betül no paraba de despotricar sobre la mujer de su difunto primo. A la joven la convivencia en el trabajo se le estaba haciendo casi imposible, por lo que ha tomado una drástica decisión: va a dejar de trabajar en la empresa.

¡Sermin ha saltado inmediatamente! Ha aleccionado a su hija, no puede dejar la empresa. “Esa mujer no es tonta, ya has visto sus intenciones”, le ha dicho. “Llegaste muy confiada, pero no debiste menospreciar a Züleyha”. Sermin ha seguido regañando a su hija, y le ha pedido que tenga paciencia y espere a que Züleyha cometa un error: “Usa la cabeza y haz que se equivoque”, le ha dicho su madre.

Sermin piensa que debe tratar de ocupar su lugar y demostrarle a Züleyha que su desencuentro no ha importado… Y así siga su plan: debe esperar a que Züleyha se equivoque para atacar. ¿Será capaz de hacerlo Betül? ¿Se tragará su orgullo?