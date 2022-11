Betül intenta Lütfiye deje de investigar… ¡Pero ella sigue empeñada en ir a Isparta!

Tras su conversación con Abdülkadir, Betül tiene mucho miedo. El hombre le ha pedido que consiga que Lütfiye deje de investigar la muerte de Fekeli… Pero ¿cómo lo hará?

Lütfiye confiaba en Betül y por ello le contó todo lo que le desvelaron. Ahora a la joven le toca desviar la atención de la mujer… ¡No puede seguir indagando o lo descubrirá todo! Y si es así, la irá de Abdülkadir recaerá sobre ella.

Betül ha insistido en que ha estudiado los perfiles de Mehmet y Abdülkadir y están limpios. ¡Lütfiye no se lo cree! La mujer ha insistido en que ella quiere averiguar qué es lo que le pasó a su amigo, y no se va a quedar tranquila hasta que no lo descubra, por ello quiere ir a Isparta.

Betül ha tratado de rebatirle en que es una misión peligrosa, y ha defendido que cree que Fekeli murió de un infarto… ¡Pero parece que no consigue convencerla! Lütfiye es muy testaruda e insiste en que las respuestas a la muerte de Fekeli están en Isparta. Ella cree que sí fue Abdülkadir quien asesinó a su amigo. ¿Qué pasará ahora? ¿Seguirá investigando? ¿Qué va a hacer Betül?