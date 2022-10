Betül se enfrenta a Züleyha por la venta de acciones de la empresa: "Estás cometiendo una injusticia"

Betül se ha enterado de que Züleyha y Mehmet Kara están llevando a cabo una reunión sin avisarle... ¡Y no le ha sentado nada bien! Además, en dicha reunión la joven le iba a vender a su nuevo socio un 20% de acciones de Demir, con el fin de que él le entregue 20 millones para paliar las deudas de la empresa Yaman.

Mehmet quería darle el dinero a Züleyha sin pedirle nada a cambio, pero ha sido ella quien ha insistido en que no aceptaría ese dinero sin darle nada de vuelta. ¡Así que pretende cederle el 20% de acciones! Así Mehmet tendría un 45% en total... ¡Tendría mucho control de la empresa y más que Betül!

La sobrina de Demir ha irrumpido muy enfadada en la sala. No puede creer que Züleyha vaya a vender acciones sin consultarle...¡Y encima las de Demir! Ella, como su representante, no aprueba la venta, por lo que piensa que no se puede realizar. Pero se equivoca, sumando el porcentaje de Züleyha más el de Mehmet, son mayoría, por lo que la operación de Züleyha es legítima. ¡Betül no da crédito!

La mujer de Demir se ha enfadado mucho con la actitud de Betül, no puede creer que esté tratando de desacreditarla en público y de hecho, la ha invitado a irse del despacho en varias ocasiones: "¿Por qué no te marchas ya?"

Betül se ha molestado mucho con Züleyha, está tomando decisiones sobre una empresa familiar, que era de su tío y de su abuelo: "Estás cometiendo un error irreversible", le ha dicho con mucha rabia. Finalmente, ha asumido que no tenía nada que hacer, y que por mucho que se opusiera a la transacción, ellos la iban a llevar a cabo igualmente. ¡Se ha ido muy indignada! ¿Qué pasará ahora entre ellas?