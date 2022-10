Betül empieza a sospechar sobre las verdaderas intenciones de Mehmet

Betül acaba de ver cómo ha salido a la perfección la primera parte de su plan para hacerse con la empresa Yaman. Junto a Abdülkadir, la joven ha conseguido deshacerse de Herkan, el empleado de confianza de Demir.

Ha conseguido hacerle ver a Züleyha que no es de fiar y que estaba haciendo y deshaciendo en la compañía como quería. Aunque, en realidad… ¡Todo formaba parte del plan de Betül! Aunque Herkan ha intentado explicar a su jefa lo que ha ocurrido, ella no ha creído ni una palabra y lo ha echado de la empresa.

Betül ha llegado a la compañía después de este pequeño triunfo y la secretaria le ha comunicado que ya están arreglando el despacho de Herkan para que sea el suyo, pero, mientras tanto, tanto ella como Züleyha y Mehmet trabajan en el despacho de Demir.

Al llegar, la joven se ha dado cuenta que había unos papeles encima del escritorio. ¿Qué hacen ahí? De momento ha llamado a la secretaria, que le ha explicado que los ha pedido Mehmet… ¿Para qué?

Entonces la trabajadora se ha sincerado con Betül y le ha contado que es un alivio cuando ella está en la empresa. Ha asegurado que, cuando Demir no está, Züleyha se pierde y que, siempre que no ninguna de ellas está allí, Mehmet le pide documentos. ¡Y ella no puede negarse!

Por este motivo, Betül ha empezado a sospechar de las intenciones del nuevo socio de los Yaman y le ha pedido a la secretaria que le comunique cualquier movimiento sospechoso de Mehmet. ¿Decidirá enfrentarse a él? ¿Acabará descubriendo que Mehmet es en realidad Hakan Gümüşoğlu?