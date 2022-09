Abdülkadir y Betül trazan el plan perfecto para tener a Herkan de su lado: ¿Funcionará?

Abdülkadir poco a poco va consiguiendo su objetivo. El socio de Hakan ha querido negociar con Betül desde que la conoció, ¡está muy impresionado con ella! Pero la joven no estaba muy segura.

Había mucha gente pendiente de cada uno de sus movimientos… ¡Así iba a ser imposible estafar a la compañía Yaman! A pesar de que Betül no paraba de darle razones de por qué no es buena idea que negocien, a Abdülkadir no le importan ninguna de ellas.

Para él todo es posible, ¡tiene mucho poder! Le ha dejado claro a la joven que no habrá ningún problema con Züleyha o Demir, si vuelve. Y en caso de que sí, él mismo se encargaría de resolverlo.

Abdülkadir le puso un contrato a Betül encima de la mesa, y ella, al ver que el precio que le iba a cobrar por el servicio era muy bajo, se dio cuenta de que era solo una excusa para luego llevar a cabo algo más grande.

La joven ha hablado con Züleyha para proponerle que firmen el contrato de Abdülkadir, y la mujer de Demir se ha quedado bastante sorprendida. Betül incluso ha intentado convencerla de que pagaban demasiado por el mantenimiento de los vehículos porque Herkan estaba llevándose comisiones, pero la joven confía mucho en él.

Betül lo ha hablado con Abdülkadir, y él ha tenido una idea: tienen que conseguir que Herkan esté de su lado y se fíe de ella… ¿Pero cómo?

Keskin cree que lo mejor es que la joven seduzca al trabajador de confianza de Demir y se lo lleve a su terreno. “Eres una preciosidad y muy inteligente, no hay ni un solo hombre al que no puedas volver loco”, le ha dicho.

Betül ha aceptado llevar a cabo la idea de Abdülkadir… Cualquier cosa por lograr sus objetivos. ¿Funcionará este plan de Keskin?