Betül es la culpable de que quieran embargar la mansión Yaman… ¡Ella robó todas las notificaciones!

La policía judicial ha llegado a la mansión Yaman y le ha comunicado a Züleyha que le van a embargar la casa. La joven lleva seis meses de impagos, y, aunque ha recibido notificaciones no ha pagado la mensualidad de las tierras… ¡Debe nueve millones a Hacienda! Si no lo abona en el momento, le tasaran sus pertenencias y pueden embargarle la mansión. ¿Qué va a hacer?

Züleyha no tenía ni idea de estas notificaciones, a ella no le habían llegado y la razón es por Betül… ¡Cambió la domiciliación de las notificaciones! Por ello, la joven no tenía ni idea de que tenía que pagar una mensualidad por parte de sus terrenos. Betül ha estado robando las cartas notificadas para perjudicar a Züleyha. Y así se lo ha contado a Çolak.

Betül pretende que saquen la hacienda Yaman a subasta por impago, no cree que Züleyha consiga el dinero. ¡Y así Çolak conseguirá comprarla! La joven se la ha jugado a Züleyha, este es el primer paso de su venganza…¡Quiere que sufra por todo lo que le ha hecho!

¿Se dará cuenta la joven que es Betül quien la ha chantajeado?