Behice, dispuesta a todo por conquistar a Fekeli

Behice no piensa rendirse. La tía de Müjgan sabe muy bien lo que quiere y está dispuesta a todo para atraer a Fekeli y tenerle más cerca.

Mientras está reunida en el club, la mujer finge torcerse un tobillo y pide que llamen a Fekeli para que la lleve al hospital. El hombre de buen corazón no duda en ir a por ella y llevarla a urgencias.

Más tarde, ya en la hacienda de Fekeli, Behice habla con una amiga de Estambul a la que confiesa que se ha torcido el pie apropósito para tener a Fekeli más cerca y pendiente de ella.

Fekeli se preocupa por el estado de la tía de Müjgan. La mujer miente a Fekeli: “Estaba hablando con mi sobrina, aunque no la he contado nada para no preocuparla”.

Behice da las gracias a Fekeli: “Ha sido muy atento conmigo, se lo agradezco”.

¿Caerá Fekeli en la trampa de Behice?