Behice amenaza a Sermin: “Juro que te destruiré si vuelves a provocarme”

Müjgan, Fekeli y Sermin han sido testigos de las declaraciones de Behice ante la prensa. La tía de Müjgan ha declarado que Züleyyha fue la responsable de su ataque, puede que no directamente, pero ella provocó que alguien le atacara.

Fekeli no puede evitar revolverse al ver como Behice se hace la víctima, al igual que Sermin que no duda en hablar con la tía de Müjgan: “Casi consigues engañarme, pero conmigo no tienes que fingir, sé lo que está pasando”, señala.

Sermin dice que sabe que lo que pasó y lo cierto es que acierta de lleno: “Contrastate a alguien para que hiciera el teatro, pero seguro que las cosas se torcieron y…”, antes de Sermin pueda terminar, Behice le da una bofetada.

Behice se siente atacada y no duda en amenazar a Sermin de muerte: “Te juro que te destruiré Sermin, acabaré contigo, aunque sea la última cosa que haga”, sentencia.

“No vuelvas a provocarme nunca ¿Te ha quedado claro desgraciada?”, dice Behice antes de que Sermin se marche. Sus palabras son claras, pero Sermin no se quedará quieta y va a ver a Demir para advertirle.

¿Conseguirá poner sobre aviso a la familia Yaman?