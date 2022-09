Abdülkadir le cuenta a Hakan su plan: debe conseguir el corazón de Züleyha

Abdülkadir y Hakan han llegado juntos a Çukurova para vengarse de Demir y, aunque han tenido algún susto, parece que todo va según lo previsto.

Hakan se ha cruzado un par de veces con Züleyha, pero no se presentó hasta que fue a la empresa Yaman para decirle que él fue quien compró las acciones de la empresa. Sin embargo, no le dijo su nombre real… ¡Le dijo que era Mehmet Kara!

El joven no quiere que nadie descubra que pertenece a los Gümüşoğlu, pero ha estado a punto de descubrirse la verdad. Hammine recordaba a Mehmet de haberlo visto en casa con Demir. Esto le asustó tanto que incluso Abdülkadir planeó acabar con la abuela de Yaman. ¡No podían permitir que se descubriese todo!

Sin embargo, la mujer solo le estaba confundiendo con otra persona y tanto Mehmet como Abdülkadir han podido respirar tranquilos.

Hakan y su socio han hablado sobre Demir. El joven piensa que, como iba a entrar en la cárcel, ha debido escapar. Está seguro de que volverá porque no va a rendirse tan fácilmente.

A Abdülkadir no le importa si Demir regresa o no, él solo quiere que consigan hacerse con toda la fortuna de los Yaman. Pero no solo eso… Mehmet tiene que robar el corazón de Züleyha.

“¿Estás loco?”, le ha preguntado Hakan. Abdülkadir lo tiene todo planeado: celebrarán una boda de ensueño. Mehmet, sin embargo, no está tan convencido. Parece que no le convence la idea de su socio… ¿Le hará caso a su amigo? ¿Se acercará a Züleyha con esas intenciones?