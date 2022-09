¡Züleyha y Hakan vuelven a encontrarse! ¿Descubrirá la joven quién es él en realidad?

Züleyha está pasando por un muy mal momento. La joven sigue desesperada porque Demir no vuelve a casa, ¡nadie sabe dónde está! Necesita tener noticias de él cuanto antes.

Además, se ha llevado un susto horrible… ¡Casi le roban el bolso! Por suerte pasaba por allí Hakan Gümüşoğlu, que vio la escena desde lejos y no dudó en ayudarla. Rápidamente fue tras el ladrón y consiguió recuperarlo.

Sin embargo, la joven no consiguió quedarse con el nombre de la persona que la había ayudado… El encuentro fue fortuito, pero Züleyha no sabe que no es la primera vez que Hakan la ayuda… ¡Él vio todo lo sucedido con Ümit! Pero decidió no acusarla por el momento a la policía…

El joven Gümüşoğlu salía de la barbería cuando, de pronto… ¡Ha vuelto a encontrarse con Züleyha! Ella se ha alegrado mucho porque por fin iba a poder darle las gracias por su ayuda.

La mujer de Demir se ha presentado, aunque él ha tenido que cortar la conversación. Abdülkadir estaba esperándolo en el coche y ha tenido que irse. ¡Le ha interrumpido para que no hablara más con la joven!

A pesar de los dos encuentros, Züleyha sigue sin saber quién es ese misterioso hombre ni cómo se llama. Eso sí, ha sido un momento muy emotivo cuando Hakan y la joven se han mirado a los ojos y se han dado la mano para saludarse.

“Muy buen trabajo”, le ha dicho su socio. Hakan le ha dado las gracias por salvarle, pero… ¿De qué? Abdülkadir está sorprendido de cómo ha conseguido impresionar a Züleyha. “La tienes en tus manos, ¿eh?”, le ha dicho. ¿Qué pretenden? ¿Descubrirá la joven quién es en realidad ese misterioso hombre? ¿Por qué le llama tanto la atención a Züleyha? Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM.