Abdülkadir acorrala a Betül: "Quiero que falsifiques más facturas"

Abdülkadir ha vuelto más fuerte que nunca a la vida de Betül. Mientras la joven estaba inmersa en los preparativos de su futura boda, él ha aparecido en su casa sin que lo esperara. ¡Vaya susto le ha dado!

Keskin ha acudido para comentarle que está muy decepcionado con ella, siente que se ha olvidado de él y de los negocios que tienen en común, y eso no puede ser.

Quiere que Betül le haga nuevas facturas que falsifique... Ella al principio se ha negado a hacerlo, pero él la ha forzado a ello. Le ha recordado que tienen un acuerdo... Abdülkadir no para de chantajearla.

Betül siente miedo de él, siempre se pone muy agresivo con ella. Cuando ha llegado Sermin, también le ha dado un susto tremendo, y le ha recordado a la mujer que su hija debe cumplir con los negocios que ambos tienen entre manos... O habrá consecuencias. ¡Madre mía!

Betül, mientras tanto, se ha agobiado bastante. Züleyha no le quita ojo de encima, y, si por casualidad se da cuenta de lo que está haciendo... ¡La echará de la compañía Yaman! Pero si no cede a las presiones de Abdülkadir, sufrirá consecuencias... ¿Qué es lo que debe de hacer?