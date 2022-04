En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Yilmaz obliga a Müjgan a confesar la verdad ante Züleyha

¡En el último capítulo de ‘TierraAmarga’ nos hemos quedado con ganas de más! Hasta oídos de Yilmaz ha llegado el rumor que no ha dejado de circular por Çukurova en las últimas horas: su esposa Müjgan podría mantener una relación secreta con Fikret.

Eso podría explicar el embarazo de Müjgan. Yilmaz, hecho una furia, va a buscar a Fikret para que pague por su traición. Ni si quiera le deja hablar, saca su arma y está a punto de comer una locura cuando llega Fekeli.

El problema es que ni su padrino logra detenerlo. Müjgan, que también se ha enterado de todo, interviene para salvar la vida de Fikret y confesar la verdad: no está embarazada, todo ha sido una farsa para alejar a Yilmaz de Züleyha.

Tras esa confesión, Yilmaz coge a Müjgan y se la lleva a la fuerza… La doctora teme que Yilmaz acabe con ella, pero a estas alturas aún no sabe que Yilmaz no es así. Solo quiere una cosa: que Züleyha sepa que no le ha tocado ni un pelo a la doctora.

Así que Yilmaz se presenta en la mansión con Müjgan, sin importar quién esté y la pide que confiese la verdad ante Züleyha. Demir, Sermin y los empleados son testigos de la escena… ¿qué dirá Züleyha cuando Müjgan desvele que todo ha sido una mentira?

Más tarde Fekeli, que ha confiado ciegamente en las palabras de Müjgan, se sentirá traicionado por la doctora. Fekeli no entiende por qué Müjgan ha sido capaz de hacer algo así después de todo lo que él ha hecho por ella.

El perdón de Müjgan ya no sirve. Fekeli se ha peleado muchas veces con Yilmaz por ella y ahora ha llegado el momento de tomar una drástica decisión que lo cambiará todo.

