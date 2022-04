Yilmaz se enfrena a Müjgan: “No te he tocado en meses, ese bebé no es mío”

Züleyha le ha contado a Yilmaz que Müjgan está embarazada. La joven, rota de dolor, no puede creer que Yilmaz le haya traicionado así y que aún sigan viviendo como marido y mujer.

La joven se aleja de Yilmaz, pero el joven jura que ese bebé no es suyo. ¿Qué está tramando ahora Müjgan? Seguro que es un plan para volver a alejar a Züleyha de él.

Al llegar al rancho, Yilmaz está furioso y se enfrenta a Müjgan ante Fekeli, Behice y Fikret. Müjgan confirma la noticia: van a ser padre. El embarazo pilla por sorpresa a todos, pero Yilmaz reacciona de la peor manera: “Ese niño no es mío, no te he tocado en meses”, afirma.

Fekeli se enfada con su hijo ¿cómo se atreve a negar de algo que ha hecho? Pero Yilmaz sabe que esto es un plan de Müjgan. Es imposible que esté esperando un hijo suyo.

¿Qué hará Yilmaz para demostrar que su esposa miente? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Müjgan?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!