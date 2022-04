En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Yilmaz, dispuesto a renunciar a Kerem Ali por el amor de Züleyha

Parece que tras la muerte de Hünkar, las diferencias entre Demir y Fekeli se han quedado a un lado. Ambos se reúnen nuevamente para hablar del asesino de Hünkar. Demir le pregunta que si realmente piensa que fue Behice.

Fekeli piensa que la tía de Müjgan no es la responsable ¿entonces quién ha terminado con la vida de Hünkar?

Demir aprovecha para preguntarle a Fekeli por la declaración que firmó Yilmaz. Alguien ha entrado en su despacho y se ha llevado ese papel. Fekeli no sabía nada de ese papel. Demir le advierte sobre Yilmaz. No quiere más guerra, pero no va a permitir que su familia corra peligro.

Más tarde, Yilmaz acude a la pequeña mansión. Necesita ver a Züleyha. La joven se encuentra con serias dificultades para acudir, Demir y Sevda están en casa, pero con la ayuda de Gülten logra salir.

Yilmaz le confiesa a Züleyha que está harto de esta situación, no quiere estar más lejos de ella y ha tomado una decisión para solucionar la condición que imponía Züleyha: renunciar a su hijo Kerem Ali.

¿Cómo se tomará Züleyha está decisión?

