El gesto de Züleyha que molesta a Yilmaz: “Basta ya de mentiras”

Si a alguien está separando la muerte de Hünkar Yaman es a Yilmaz y a Züleyha. La pareja vuelve a encontrarse en la pequeña mansión. El joven le reclama a su amada que sea ella la encargada de hacer la ceremonia cuando están a nada de marcharse de Çukurova.

Züleyha opina que es muy pronto para escaparse, no es el momento: “Solo hace unos días que murió, sigue todo muy caliente ¿cómo vamos a hacerle algo así después de todo lo que Hünkar hizo por nosotros?”, señala.

Yilmaz empieza a tener dudas y le pregunta a Züleyha que sí tiene intención de marcharse con él: “Claro que no, no nos iremos hasta que encontremos una solución para Kerem Ali, no lo separaré de su madre”, afirma.

Yilmaz no entiende por qué ella si puede separar a los niños de Demir y él no de Müjgan ¿quieres saber la respuesta de Züleyha?