El poder femenino en Sueños de libertad: "Es un honor representar a todas las mujeres que no tenían voz"

Las mujeres en 1958 no tenían ni mucho menos, los mismos derechos que en 2024, y eso es una realidad que todos sabemos.

Así nos lo relatan también Carolina Lapausa, Natalia Sánchez, Marta Belmonte, Candela Cruz y Alejandra Meco, parte de las actrices del reparto de Sueños de libertad.

Sus papeles en la serie, son mujeres que tienen que luchar día tras día en un mundo donde no se las reconocía igual que a los hombres.

Una doctora, una enfermera o una empresaria, en 1958 tenían que pedir permiso para ejercer, a sus maridos, hermanos, padres o incluso a sus jefes. La voluntad de los hombres estaba por encima de las de ellas, y así lo representan en la serie.

La doctora Luz Borrell, interpretada por Carolina Lapausa, al principio de la historia, no iba a ser contratada por no ser hombre. El requisito para conseguir el puesto de médico de la colonia de la Reina, no era ser un buen profesional, sino ser un hombre. ¡Y tuvo que demostrar su valía para que Jesús cediera a contratarla!

"Es una serie feminista"

Begoña Montes, a quien da vida Natalia Sánchez, por su parte, consiguió tener estudios de enfermería en una época complicada gracias a su padre, sin embargo, no puede ejercer ya que debe estar en casa cuidando a su hijastra, o al menos así se lo ha pedido su marido. Natalia explica que las figuras femeninas de la serie "luchan por su libertad, por poder ser quien realmente quieren ser".

Marta de la Reina, interpretada por Marta Belmonte, está relegada a tener menos poder en la fábrica de perfumes que sus hermanos. Aunque lleve años dirigiendo la tienda y esté totalmente capacitada, para los de la Reina, no es suficiente para quedarse con todo el emporio, está relegada a gestionar únicamente la tienda. ¡Podría aspirar a mucho más!

Sin embargo, Marta Belmonte y Candela Cruz avisan que hay: "mujeres potentes y rebeldes", en la serie. Alejandra Meco, quien da vida a Elena, la secretaría de las perfumerías, explica que "es una serie feminista" ya que "las mujeres van a ir ganando posiciones". ¡Estamos deseando verlas en acción!

