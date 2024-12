Miriam, confundida con Joaquín tras descubrir que él y Gema quieren formar una familia

Miriam se estaba empezando a hacer ilusiones con Joaquín, sobre todo, desde que se volvieron a besar.

Está empezando a enamorarse de él, aunque es consciente de que él está casado con Gema.

La joven se queda sin palabras cuando Gema le cuenta que ella y Joaquín están intentando ser padres. ¡Miriam creía que no estaban pasando por una buena racha en su matrimonio!

Miriam le dice a Joaquín que Gema ha ido a buscarle y el joven Merino se da cuenta de que a Miriam le incomoda que su mujer vaya tanto a la empresa.

Joaquín le dice que no quiere que lo pase mal por todo esto, pero que su beso con ella fue sincero y que no se arrepiente. ¡Miriam se siente muy confundida! No entiende que Joaquín no se arrepienta de ese beso con ella y que, a la vez, quiera tener hijos con Gema. ¿Qué pasará ahora?