Gema se sincera con Digna: le rompe el corazón que Joaquín no quiera tener hijos

Gema está desolada. Joaquín ha rechazado la idea de tener hijos con ella, al menos por ahora, y no se lo puede creer.

Digna ha notado su malestar y le ha preguntado: ¿por qué está tan triste la joven?

Gema se ha sincerado con la matriarca, y hecha un mar de lágrimas ha contado que ella tiene muy claro que quiere formar una familia. ¡Es su sueño!

"Yo creo que a Joaquín no le hace ilusión", ha dicho muy triste. Digna ha intentado interceder, con mucho respeto, por su hijo, pero también sabe, como mujer, que Gema tiene una edad y no se pueden tener hijos siempre que se quiera.

La joven está rota, aunque no sea un no definitivo, no le vale... "Yo no puedo esperar mucho más".

¿Solucionarán sus problemas?