El miedo lleva a Begoña a tener una terrorífica pesadilla: Jesús intenta estrangularla por su historia con Andrés

Begoña no ha parado de darle vueltas a lo que le escuchó decir a Jesús en sueños durante su estancia en el hospital: “Perdóname, Clotilde”. Su mente le está jugando una mala pasada y eso le ha llevado a tener una terrible pesadilla.

En ella, Begoña sube al sótano y se encuentra allí a Jesús observando la foto de Clotilde. “¿Por qué me traicionó de esa manera? ¿Cómo pudo humillarme hasta ese punto?”, le dice el hijo de Damián nervioso a su mujer.

“El problema es que, si me ha pasado una vez, me puede volver a pasar”, dice Jesús mirando seriamente a Begoña. Además, añade que cree que no quería que le dieran el alta del hospital y la acusa de querer pasar tiempo a solas con Andrés. “Sé lo que hay entre mi hermano y tú”, le dice furioso.

El enfado de Jesús empeora por momentos y empuja a Begoña contra la pared con la intención de estrangularla y acabar con su vida. Por suerte, justo cuando eso sucede, Begoña se despierta de su horrible pesadilla.

Tras levantarse de cama alterada, la enfermera llama a su amiga Luz y le dice que quiere verla urgentemente. ¿Querrá investigar si Jesús acabó con la vida de Clotilde? ¿Serán infundadas sus sospechas?