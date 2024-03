Andrés le suplica a Begoña: "¿De verdad nuestro beso no ha significado nada?"

Andrés está locamente enamorado de su cuñada Begoña. Y lo peor, es que ella también tiene sentimientos hacia él. ¿Cómo han llegado hasta este punto?

Begoña está casada con su hermano Jesús, y él se ha prometido con María, sin embargo, el joven está dispuesto a tirar todo al traste, no quiere renunciar a sus sentimientos por Begoña. ¡Cree que a su lado puede ser feliz!

Tras su beso, no puede quitarse de la cabeza el estar con ella, pero Begoña no está por la labor. Ella le pone cordura al asunto: "Céntrate en María y en tu próxima boda". Pero él se enfada, no entiende cómo ella puede dejar pasar lo que ha sucedido entre ellos, él no quiere renunciar a su amor, y le ha dejado claro que... ¡La va a esperar hasta que esté preparada!

Mientras hablaban, Damián les miraba fijamente, ¿se ha percatado de que sucede algo entre ellos? Begoña le ha dejado claro que no va a hacer nada, solo quiere parar sus encuentros. ¿Lo conseguirá?