“Marchaos, si no queréis que la mate”: Gaspar salva a Claudia de Maripaz poniendo en riesgo su vida

A Maripaz no le sentó anda bien que Claudia la despidiese de la casa cuna y se marchó jurándole que lo pagaría.

Tras muchos días en paradero desconocido, Maripaz ha vuelto a la colonia. La joven se presenta en la habitación de Claudia y cierra la puerta con llave poniendo a Claudia muy nerviosa. ¡Se da cuenta que la que fue su amiga no está bien!

Manuela se da cuenta de que algo pasa con su sobrina y pide ayuda. Gaspar no duda en ir corriendo y derriba la puerta con la intención de salvar a su amiga.

En ese momento, Maripaz amenaza a Claudia con unas tijeras. Manuela le pide que no empeore más las cosas, pero la joven está dispuesta a todo. Cómo no se marchen, no dudará en clavarle las tijeras a Claudia.

La sobrina de Manuela, entonces le da un golpe y se escapa…Claudia se abalanza sobre ella, pero es Gaspar quien resulta herido. ¿Se pondrá bien?, ¿Maripaz será detenida?