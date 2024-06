Tras matar a Clotilde, Jesús disparó a Valentín cegado por la ira: "Tenía que acabar con él"

A través de los recuerdos de Jesús, seguimos viendo cómo se desarrollaron los hechos de la noche del asesinato de Clotilde.

Finalmente fue el propio Jesús quien la mató, siendo testigo de todo su primo Valentín y amante de ella. ¡Jesús estaba cegado por la rabia! Se acababa de enterar de que su mujer y su primo eran amantes, y querían huir juntos...

Pretendiendo disparar contra él, Clotilde se interpuso y fue ella quien recibió el disparo y cayó desplomada. ¡Jesús la mató!

Al darse cuenta de lo que había hecho, la atrocidad que acababa de cometer, cargó contra su primo. Le persiguió a punta de pistola mientras él no paraba de gritarle. "Clotilde iba a quedarse contigo, no iba a huir", le decía el Merino sollozando. Jesús no se lo podía creer, acababa de matar a su mujer, y encima ella no iba a abandonarle.

Jesús estaba fuera de sí, mientras Valentín le hablaba, se le fue la cabeza y, al grito de : "¡Es mentira!", le disparó. Valentín cayó desplomado al suelo, fulminado por el disparo.

De la Reina entre lágrimas le ha confesado todo a su padre, y él le ha contestado: "Nunca pensé que un hijo mío sería capaz de quitarle la vida a otro ser humano". Arrepentido, Jesús le ha dicho que no podía dejar vivir al amante de su mujer, ¿qué pasará ahora?