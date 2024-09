Marta y Jaime revelan a la familia que él tiene un tumor incurable: "No hay nada que hacer"

Después de su último desmayo, Marta ha 'obligado' a su marido a que le cuente a toda la familia la terrible enfermedad por la que está pasando.

Reunidos en el salón, Jesús, Damián, Andrés y el matrimonio han escuchad cómo Jaime explicaba que se había quedado sin esperanzas y que tenía un tumor incurable. Damián ha tratado de hacerle entrar en razón, animándole a pedir más opiniones a otros médicos y a luchar por su vida...

No obstante, el propio Jaime, le ha explicado que no hay nada que hacer: "El tumor no se puede operar".

Los presentes se han quedado sin habla y se han interesado por el tiempo que le queda de vida... "Hay que aceptar la realidad", ha dicho Marta compungida. Damián también ha comentado lo injusta que es la vida. ¿Vivirá sus últimos días allí?

Mientras hablaban, Begoña ha irrumpido en la sala y ha dado la noticia de que Julia había desaparecido. ¿La encontrarán?