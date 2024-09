"Lamento que Jaime no te dejara beber esa copa": Marta le deja claro a Jesús que el mundo sería un lugar mejor sin él

Marta está rota por la muerte de Jaime y, para colmo, por si no fuera suficiente con la tristeza que siente en estos momentos, tiene que soportar los inoportunos comentarios de su hermano Jesús, quién no parece sentir el fallecimiento de su cuñado.

"Tienes suerte de que madre no esté con nosotros para ver en lo que te has convertido", le dice claramente Marta a su hermano. Jesús, por su parte, aprovecha la ocasión para atacarla por su relación con Fina, aunque a ella ya le dan igual los comentarios de su hermano.

No contento con meterse en su vida privada, Jesús le confiesa a su hermana que Jaime intentó matarlo hace unos días echando arsénico en una copa que él mismo le ofreció. Finalmente, el doctor no dejó que su cuñado bebiese el vaso porque no era como él.

Lejos de enfadarse con su difunto marido, Marta entiende por qué llegó a plantearse quitarse a Jesús de en medio. "Lamento que Jaime no te dejara beber esa copa", le confiesa a su hermano.

¿Cambiará algún día el mayor de los De la Reina?