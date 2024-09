El emotivo final de Jaime: fallece junto a Marta y pidiéndole que nunca se achante ante nadie

Marta ha sacado a Jaime a la terraza en lo que será su último momento juntos.

El médico está muy enfermo, y ya apenas le quedan fuerzas para hablar. Su esposa le cuida y le calma, a pesar del grave estado en el que está.

"A veces me arrepiento de no haber pasado más tiempo juntos", se lamente Marta. Él, en cambio, le pide que no piense en lo que ha quedado pendiente si no en todo lo que han vivido juntos.

En esta última etapa, con Jaime enfermo, y con la relación de Marta y Fina plenamente integrada en sus vidas, los dos se han unido como nunca antes.

Desde que Marta se sinceró con su marido, las cosas han ido mucho mejor entre ellos. ¡Se han convertido en buenos amigos!

En su última voluntad, Jaime le pide a Marta que nunca levante "de nuevo" el muro para alejarse a los demás... ¡quiere que sea ella libre y no se achante ante nada! Su mujer le ha prometido que así lo hará.

Acto seguido, Marta ha comenzado a leerle un relato que escribió. Jaime al principio le escuchaba y le cogía la mano, pero, finalmente, el doctor ha cerrado los ojos y se ha dejado ir.

La mano del doctor ha dejado de sostener la de Marta, mientras ella no paraba de llorar, sabiendo lo que estaba pasando: Jaime se había ido.

¡Echaremos mucho de menos al doctor Berenguer!