Julia le pide a Begoña que no la abandone: "No puedes dejarme aquí sola"

Julia ha escuchado como Begoña le pedía a Digna que, si algún día ella no estaba, que por favor cuidara a la niña. ¡Y la pequeña se ha preocupado mucho!

Begoña está fraguando la manera de irse de allí, ahora que sabe que Jesús le está drogando, no aguanta más.

La joven pensaba irse sin la niña, no obstante, ahora no quiere irse sin ella. Julia le ha pedido que por favor nunca se vaya de su lado, y llorando la niña le ha dicho que no superaría que ella se alejara...

Begoña la ha calmado... ¡No se puede ir sin Julia!

¿Cómo lo va a hacer?