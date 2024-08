Luz y Begoña acuerdan seguir con la farsa ante Jesús... ¡Confirman que la está drogando!

Luz ha recibido los resultados de la muestra que le dio Begoña, y está claro, no hay lugar a dudas: Jesús la está envenenando y por ello le causa alucinaciones.

Sin embargo, la joven aun no sabe qué puede hacer para librarse de su marido, y aunque la doctora le ayude, debe mantener más tiempo la farsa con su marido. Él no puede saber que está al corriente de que la droga o notar que ya no toma las tisanas, ¿conseguirá disimularlo?

Luz está muy preocupada, si todo es cierto, Jesús ha chantajeado también a Jaime y tiene miedo de que su amiga quiera huir. La última vez le dio un tiro... Pero le promete que le ayudará. ¿Conseguirán que Jesús no se entere de que saben todo?