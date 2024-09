Jesús Olmedo y Marta Belmonte explican cómo fue grabar la escena de la bañera en Sueños de libertad: "Hay que apostar por el amor, en ficción y en la vida"

El final del personaje de Jaime Berenguer está llegando a Sueños de libertad.

El médico que interpreta Jesús Olmedo, está casado con Marta de la Reina, a quien da vida Marta Belmonte.

La historia de ambos no ha estado exenta de giros dramáticos, y, aunque su matrimonio no ha funcionado, lo cierto es que en la etapa final de la vida de Jaime, han vuelto a estar muy unidos. ¡Son grandes amigos!

El tumor de Jaime está avanzando a pasos agigantados y se ha quedado ciego. Marta lleva desde el primer momento pegada a él, cuidándole y asistiéndole.

En esta secuencia, se quería dar visibilidad a cómo es la vida de un enfermo terminal, en este caso, en su estadio final, y de la persona que le cuida, en la figura de Marta de la Reina.

"Se simboliza la decisión que hemos tomado de acompañarnos"

Jesús Olmedo y Marta Belmonte se han sincerado sobre cómo ha sido grabar esta emotiva secuencia, que tanto al público como a ellos les ha conmovido: "Es muy emocionante", reconocía el actor.

"El amor de mi vida me va a cuidar y me va a lavar", ha explicado Jesús. Es una escena muy cuidada, que se toman ambos con mucha "sensibilidad", tal y como explican. Se cierra un círculo, desde que llegó Jaime y no funcionaban las cosas a cómo se está yendo y es Marta quien se despide de él.

Un encuentro entre dos personas que hace que se ponga la piel de gallina y refleje la dureza de una enfermedad que te arrebata hasta la vista.