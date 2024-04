Jesús echa a Elena y la despide humillándola con un bofetón en la cara: "Te vas a marchar lejos"

Elena ha comenzado a ser un problema para Jesús de la Reina. Después de que su mujer casi los pillara e hiciera tambalear su matrimonio, tuvo que relegar a su secretaria al almacén y allí no ha dado más que problemas.

Además, la joven, celosa de la familia de Jesús, decidió contrale a Begoñatoda la verdad sobre sus infidelidades, lo que ha creado un cisma en su matrimonio.

Jesús está muy enfadado con su amante, se ha convertido en un dolor de cabeza y quiere solventarlo cuanto antes. Elena ya no le sirve. "Nunca te he querido", le dice Jesús para herirla. Además, le ha dicho que solo ha sido un "divertimento para él" y la ha despedido. Elena, en actitud combativa, ha intentado amenazarle, pero no ha surtido efecto... ¡él la ha golpeado y la ha humillado! ¡No quiere volverla a ver nunca más!

¿Revelará Elena los maltratos físicos?