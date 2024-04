Jesús le regala los oídos a Elena y la convence para aceptar un nuevo puesto trabajo

Begoña le ha pedido a Jesús que no siga trabajando con Elena, aunque tampoco quiere que la eche de la empresa. Por eso mismo, su marido ha hablado con Marta y le ha pedido que le busque un nuevo puesto de trabajo a su secretaria. Como ella intuye lo que ha pasado, ha llegado a un acuerdo con su hermano y ha aceptado ayudarle.

Jesús se reúne con Elena y le agradece que haya ido a pedirle disculpas a su mujer. La secretaria enseguida nota que le ocurre algo a su jefe y él le explica que le ha encontrado un nuevo puesto de trabajo: encargada de la tienda de perfumes.

A Elena no le hace ninguna gracia tener que trabajar mano a mano con Marta y no cree que esa sea una buena solución. “No estoy dispuesta a ser tu diversión, tu querida. No voy a hipotecar mi futuro así, así que busca otra solución”, le recalca ella muy disgustada.

Al ver que a Elena no termina de convencerle esta nueva situación, Jesús le regala los oídos, se pone cariñoso con ella y le dice que la quiere, algo que hasta ahora nunca había hecho. ¡Esas palabras sí que hacen que la cara de Elena cambie! ¿Se adaptará la secretaria a su nuevo puesto de trabajo?