Avance semanal de Sueños de libertad: Jaime destapa la mentira de María antes de su final

La salud de Jaime empeorará considerablemente en los próximos capítulos de Sueños de libertad y su entorno se preparará para lo peor. Los miembros de la familia De la Reina lo visitarán a solas para despedirse de él, aunque María aprovechará para recordarle que debe guardar su secreto hasta el final.

Jaime ignorará la petición de la joven y decidirá ser sincero con Andrés: le contará que su mujer nunca estuvo embarazada y que lo chantajeó con sacar a la luz su aventura si no decía que había sufrido un aborto tras caer por las escaleras. ¿Cómo reaccionará el marido de María?

Por otro lado, Damián y Digna harán pública su relación, algo que no le hará ninguna gracia a Jesús. Para sorpresa de la pareja, el marido de Begoña no será el único que ponga pegas a esta unión, aunque el patriarca de los De la Reina no piensa permitir que nadie le arruine sus planes.

Mario y Digna | Antena 3

Por otro lado, Tasio cometerá un grave error en la empresa que hará que su puesto peligre, aunque, por suerte, su padre volverá a confiar en él y le dará la oportunidad de crecer dentro del negocio.

Claudia seguirá sin asimilar la marcha de Mateo de la colonia. África está demasiado lejos y no se imagina dar a luz a su hijo y que él no esté cerca. ¿Conseguirá la joven hacer cambiar de opinión a su amigo?

Claudia y Carmen | Antena 3

Además, Begoña y Andrés seguirán investigando dónde puede estar enterrado el cadáver de Valentín. ¿Darán con él? ¡No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad!