María chantajea a Jaime para mantener oculta la verdad sobre su embarazo

Cansada de las mentiras de Andrés, y viendo que ni el embarazo ha conseguido mantenerlo a su lado, la mujer ha decidió acabar con toda la mentira de una vez por todas, lanzándose desde lo alto de la escalera para poder fingir un aborto.

Al oír el golpe, toda la familia ha acudido a comprobar su estado y Jaime no ha tardado en llegar para llevar a la joven a un lugar seguro estando a solas, cerciorándose de que todo está en orden.

Pero Jaime no ha tardado en descubrir la verdad: María nunca estuvo embarazada. En cuanto el médico y ella han tenido un momento a solas, la mujer ha sido muy clara: “Le vas a decir a mi marido y a toda la familia que si lo he estado, y que he perdido al bebé”, ha sentenciado la mujer, chantajeando al médico con contar la verdad sobre su relación con Luz.

Jaime se ha quedado petrificado… ¿le dirá a alguien la verdad? ¿O guardará el silencio?