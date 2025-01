Capítulo 227 de Sueños de libertad; 20 de enero: Pelayo se desahoga con Marta y encuentra en ella un gran apoyo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Pelayo le confesó a Marta que es homosexual y ahora ha encontrado en ella su gran apoyo. Le ha confesado que ha tenido alguna que otra relación, pero siempre con mucha discreción. Marta también le abre su corazón y le confiesa que ella no supo que se sentía atraída por las mujeres hasta que conoció a Fina.

Por otro lado, Tasio ya es uno más de la junta de accionistas de Perfumerías De la Reina tras haber conseguido, gracias a Damián, algunas acciones.

Víctor ha descubierto la buena sintonía que existe entre Begoña y Andrés y se da cuenta de que el joven no siente nada por María. En cambio, para él la joven es el amor de su vida y no piensa renunciar a ella. Por eso, no duda en enfrentarse a Andrés y decirle todo lo que piensa. Una situación muy tensa que provoca que...¡casi lleguen a las manos!

Además, Manuela se queda en Toledo y empieza a trabajar en la cantina para ayudar a Gaspar mientras se recupera de un fuerte dolor de espalda.

Jesús ha provocado una nueva guerra con sus primos posponiendo vender el proyecto del balneario a Pelayo a Olivares, algo que no ha sentado nada bien ni a Joaquín ni a Luis ya que consideran que el sueño de su padre es algo con lo que no se puede negociar.

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Sueños de libertad!