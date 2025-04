Damián intenta desenmascarar a don Pedro frente a Carmen, pero ella no cree en sus palabras

Damián, cada vez más consciente de los movimientos estratégicos de Don Pedro, no duda en advertir a Carmen sobre sus verdaderas intenciones.

Sabe que está intentando ganarse al matrimonio y, antes de eso vaya más, decide tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.

Damián se lo dice a Carmen, pero ella no le cree. Además, no le perdona que no incluya a Tasio como uno más de la familia.

Le dice que no va a aceptar que le lleve a su terreno y que con quien debe hablar es con Tasio y no con ella. Debe hablar con él como su padre y no solo por ser accionista de la empresa. ¿Qué pasará?