"Conseguiré que vuelvas a amarme": Jesús, decidido a reconquistar a Begoña a pesar de su rechazo

Jaime y Luz han conseguido salvarle la vida a Begoña, aunque sigue estando delicada de salud. La enfermera se ha alterado cuando se ha despertado y se ha visto al lado de Jesús. ¡No entiende por qué su amiga y Andrés la han devuelto al infierno!

Jesús se muestra comprensivo y preocupado por su mujer y le da un vaso de agua cuando se despierta y ella pregunta, temerosa, cómo se encuentran Julia y Andrés. La enfermera teme que su marido pueda volver a atentar contra su vida!

"Te aseguro que yo nunca he tenido la intención de hacerle daño a nadie", le jura Jesús mostrándose arrepentido a su mujer. Begoña no se cree ni una palabra de su marido y le confiesa que quería huir de su lado porque no podía pasar por alto lo que le había hecho a Clotilde y a Valentín.

"Todavía no sé cómo, pero conseguiré que algún día vuelvas a amarme tú también", le asegura Jesús a Begoña a pesar de que ella está deseando perderle de vista. ¿Estará realmente arrepentido el hijo de Damián? ¿Volverá a caer la enfermera en las redes de su marido?