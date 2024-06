Begoña se despierta y se encuentra con su peor pesadilla: ¡Jesús vuelve a estar a su lado!

A pesar de que Begoña les había pedido que no la llevasen a un hospital para que Jesús no la encontrara, a Luz y a Andrés no le quedó más remedio que aceptar la propuesta de Damián de tratar a su nuera en su casa porque él tenía la medicina que la enfermera necesitaba para su grave estado de salud.

Jaime y Luz han conseguido estabilizar a la enfermera, que mejora lentamente en la habitación de su casa. A pesar de ser el autor del disparo que casi le arrebata la vida, Jesús no ha querido despegarse del lado de su mujer y tampoco ha dejado que nadie la visite.

Justo cuando Jesús se encuentra al lado de Begoña, la enfermera comienza a abrir los ojos. "Amor, ya está. Ya ha pasado, vas a ponerte bien", le dice el hijo de Damián a Begoña como si nada hubiese pasado.

Al ver que ha vuelto al lugar del que había escapado y que Jesús está a su lado, Begoña comienza a ponerse muy nerviosa. ¿Por qué Andrés y Luz la han devuelto al infierno? ¿Volverá a intentar hacerle daño su marido? ¡La enfermera no entiende nada!