La bonitas palabras de Andrés a Begoña para que despierte: "No puedo vivir sin ti"

El estado de Begoña ha empeorado un poco, aunque Luz la ha curado, ha perdido mucha sangre y está muy débil.

La joven reposa en la cama, y no tiene consciencia. Andrés la vela a su lado, muy preocupado porque se salve... ¡El verdadero amor de su vida!

El pequeño de los De la Reina se ha quedado con su amada y le ha susurrado sus sentimientos: "No puedo vivir sin ti". El joven ha recordado sus primeros encuentros y las primeras veces que hablaron. Ninguno se imaginaba que se iba a enamorar locamente del otro, y menos que iba a ser un amor imposible. "La vida me cambió cuando te vi sonreír por primera vez, ahí vi que no había marcha atrás", ha dicho melancólico.

Mientras él se lamenta de no haber sido suficientemente valientes para irse juntos, Begoña ha comenzado a moverse. "Te voy a mantener a salvo", le ha asegurado él. De repente, Begoña ha comenzado a balbucear el nombre de "Clotilde", "Valentín" y ha hecho referencia al anillo de Valentín.

¿Entenderá Andrés por qué lo dice?