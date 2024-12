Begoña rompe definitivamente con Andrés: “El amor no puede con todo”

Begoña ha decidido distanciarse de Andrés. No quiere que Julia siga sufriendo. La pequeña no les perdona que estén juntos y desde que los vio besándose, se ha alejado de ellos.

Andrés, sin embargo, tiene claro que no piensa renunciar a Begoña. “No se puede luchar contra unos sentimientos tan profundos como los nuestros”, le dice el joven a lo que Begoña le responde que claro que se puede, pero hay que pensar en los demás y no solo en ellos.

Andrés le dice que le cuente toda la verdad Julia, pero Begoña lo tiene claro. Sabe que se quieren, pero Julia es lo más importante para ella.

El joven De la Reina insiste en que esa no es la solución, pero la enfermera le dice que el amor no puede con todo y que, hasta que no llegue la nulidad matrimonial, su relación está rota. ¿Algún día #Began podrá volver a ser una pareja?