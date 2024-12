Andrés intenta acercarse a Begoña, pero ella tiene claro que lo mejor es seguir lejos de él: “Solo protejo a mi hija”

La vida de Andrés y Begoña ha cambiado para siempre desde que Julia les pilló besándose por culpa de Jesús.

La pequeña no se lo perdona a ninguno de los dos y no quiere ni verlos. Begoña intenta acerca a su hija, pero Julia no hace más que rechazarla.

Al límite de esta situación, Begoña ha tomado una drástica decisión y decide romper con Andrés. La joven cree que deben mantener las distancias y así evitar que la niña vuelva a verlos besándose.

Sin embargo, Andrés no está de acuerdo e intenta que Begoña cambie de idea. ¡No quiere perder a las dos personas más importantes de su vida!

Andrés le dice a la enfermera que no sea injusta y que no le da espalda, pero ella le dice que lo único que tiene que hacer es proteger a su hija de él o de quien haga falta. ¿Será esta la ruptura definitiva de #Began?