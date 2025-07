Andrés escucha desde el teléfono la complicidad entre Gabriel y Julia y… ¡no puede ocultar su enfado!

Lo que parecía ser una simple llamada para avisar de su llegada, ha acabado por incomodar a Andrés más de lo esperado.

Mientras hablaba con Begoña, Andrés ha preguntado por Julia. Ha sido entonces cuando Begoña le ha explicado que Gabriel se la había llevado a pasear. ÉL no ha ocultado su sorpresa: “¿Con la que está cayendo, pero tu crees que son horas para estar por ahí fuera?”, ha comentado, visiblemente incómodo.

En ese momento, Gabriel y Julia han llegado a casa y Begoña, sin colgar, ha dejado el teléfono apoyado. Desde el otro lado, Andrés ha podido escuchar como la niña, empapada pero feliz, le ha dado un ramo de flores a su madre y le ha contado su tarde perfecta: paseo, flores, chocolate y gatitos. “Gracias, tío, me lo he pasado muy bien esta tarde contigo”, ha dicho Julia. Una frase que no ha pasado desapercibida para Andrés.

Begoña ha retomado la llamada con naturalidad: “Andrés, ¿sigues ahí? Julia está ya aquí, camino de la bañera”. Él ha respondido con frialdad: “Muy bien, voy para allá”.

Todo ha indicado a que la cercanía entre Gabriel y la niña sigue despertando inseguridad en Andrés, quien cada vez se muestra más incómodo.