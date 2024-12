Andrés alerta a Begoña de que la adopción es una estrategia de Jesús para retenerla

Andrés ha ido a ver a Begoña al dispensario, no se puede creer que de verdad se esté planteando adoptar un niño con Jesús... ¡Después de todo lo que le ha hecho!

A pesar de que han roto su relación hace ya tiempo, él sigue enamorado de ella y quiere su bienestar por encima de todo.

Ambos han discutido sobre las intenciones de Jesús, y que Begoña haya vuelto a caer en "confiar en él".

Begoña ha alegado que ella quiere ser madre y que lo de adoptar no lo haría por Jesús, si no por Julia... Andrés no puede creerlo. ¿Cómo puede estar tan ciega?

A pesar de los esfuerzos de él, parece que Begoña quiere seguir adelante con al adopción y quizá con la nulidad... ¿Le acabará escuchando?