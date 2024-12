Begoña renuncia a su felicidad por su hija y se plantea no seguir adelante con su nulidad matrimonial

Julia está más feliz que nunca. Tras recuperarse de su enfermedad que la mantuvo al borde la muerte, la pequeña está muy ilusionada con la buena relación que ahora parecen mantener sus padres.

Begoña y Jesús han decidido enterrar el hacha de guerra por el bien de la pequeña y Jesús ya se ha encargado de decirle a la niña que poco a volverán a ser la familia que eran antes. Además, Julia está muy emocionada con la idea de tener un hermanito y así se lo hace saber a sus padres.

Mientras tanto, Jesús está intentando volver a acercarse a Begoña. Le insinúa que vuelva con él, pero la nulidad matrimonial está en marcha y no hay vuelta atrás. Sin embargo, tras hablar con su hija...¡la enfermera empieza a tener serias dudas!

Estuvo a punto de perder a Julia. Primero cuando la pequeña descubrió que ella y Andrés mantenían una relación sentimental y ahora por culpa de la enfermedad. Begoña no está dispuesta a volver a perderla. Quiere protegerla y que crezca feliz y contenta.

Begoña habla con Andrés y le dice que no puede volver a anteponer sus deseos al bienestar de la niña y le confiesa que está dispuesta a renunciar a todo por la felicidad de Julia.

"Creo que no quiero seguir adelante con la nulidad", le dice a Andrés dejando al joven De la Reina sin entender nada. Andrés sabe que si eso pasa, Begoña y él nunca podrán ser felices y, además, ella seguirá atrapada en un matrimonio que no le hace feliz y con un hombre como Jesús que no la quiere. ¿Qué pasará ahora?