Begoña le pide explicaciones a Andrés por haberse acostado con María: "Despechado, te has desquitado con ella"

Begoña se ha enterado de que Andrés y Maríahan pasado la noche juntos.

La táctica de María de ponerse a hablarlo con Gema en el salón a un volumen alto surtió efecto y Begoña lo escuchó todo. Se sintió muy dolida, hacia solo unas horas que le había pedido distancia Andrés... ¡Y es por la niña!

Montes se ha enfrentado a él para ver si se lo revelaba, sin embargo, no lo ha hecho... Por lo que ha confirmado sus sospechas.

"Así que es verdad", ha dicho entre lágrimas de rabia la enfermera.

El pequeño de los De la Reina, ha intentado justificarse: "Te sigo amando, para mí, mi matrimonio no significa nada". No obstante, para Begoña no ha sido suficiente, cree que se ha desquitado con María debido a su ruptura.

Le ha asegurado que como aun le queda un poco de dignidad, no va a ir detrás de él. ¡No se lo esperaba de él!