Capítulo 79 de Sueños de libertad; 14 de junio: Damián da con el paradero de Andrés y Begoña mientras la trasladan al hospital

Los cimientos de la familia De la Reina se tambalean, y Damián cada día desconfía más de los que le rodean. Desde que Begoña marchó con Julia, no ha recibido noticias de ambas, y la preocupación invade su mente. Sabiendo la gran relación que tiene su nuera con la médica, no ha dudado en preguntarla, pero la mujer no ha soltado prenda… ¿Supondrá Damián un peligro para la salud de Begoña?

Mientras, Fina no aguanta la indiferencia que tiene Marta hacia ella. La mujer de Jaime está intentando poner tierra de por medio entre ambas, pero esto le rompe el corazón a la joven. ¿Conseguirá algún día olvidarse de la De la Reina?

Y María no aguanta más la situación Andrés-Begoña. Jesús le ha confesado lo que tanto temía: entre su marido y su concuñada hay más complicidad de la que debería. La joven se ha desahogado con Gema, contándole todo lo descubierto. ¿Hasta dónde es capaz de llegar María con tal de salvar su matrimonio?

Por otro lado, a pesar de todas las dificultades, la marcha de Begoña y Andrés la ha hecho reflexionar sobre su matrimonio, y no ha dudado en expresarle a su marido todo lo que siente por él.

El estado de salud de Begoña empeora por momentos, y tanto Luz como Andrés han decidido poner rumbo a la ciudad para salvar a la mujer. Sin embargo, Damián se interpone en su camino, impidiéndoles llegar al hospital. ¿Será el final de Begoña? ¿O conseguirán salvarla a tiempo?

