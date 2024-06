Fina se desahoga con Carmen: "Me duele que Marta me trate tan injustamente"

Aunque fue ella la que tomó la decisión de romper la relación y tomar distancia, Fina está llevando muy mal la indiferencia de Marta. No soporta ver cómo su jefa entra en la tienda y ni la mira y siente que ya no la tiene en cuenta ni siquiera para tomar decisiones importantes de la tienda.

Carmen encuentra a Fina llorando en su habitación y le pregunta qué le pasa, aunque ya intuye la respuesta. A la hija de Isidro no le ha sentado nada bien que Marta haya escogido la idea de su amiga y no la suya y siente que ni siquiera la ha escuchado.

"Me duele que me trate tan injustamente", confiesa Fina. Carmen intenta hacerle ver que, ahora, ella es igual que el resto y le aconseja que separe su vida personal de la profesional, al igual que está haciendo la hija de Damián.

"No puedo soportar que me trate con tanta indiferencia. Antes, en la tienda, cuando me miraba era como que me arropaba", se lamenta Fina. ¡Su frialdad le está doliendo mucho más de lo que se imaginaba! ¿Volverá a intentar acercarse a ella o intentará olvidarla definitivamente?