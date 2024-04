Capítulo 45 de Sueños de libertad, 26 de abril: Fina le desvela a su padre su sexualidad y Begoña hace un gran descubrimiento

La insistencia de Damián a Digna de comenzar una relación ha provocado que su confianza se rompa para siempre, y aunque el patriarca de los De la Reina ha intentado solventarlo, Digna lo tiene muy claro y corta su relación para siempre.

Siguiendo con relaciones rotas, parece que Gema no aguanta más al lado de Joaquín, y tras su gran discusión ha aceptado quedar con un hombre conocido. Sin embargo, María ha descubierto las intenciones de su amiga y ha intentado impedirlo de cualquier manera, sabiendo que se arrepentirá siempre.

Pero Joaquín está retomando el rumbo de su vida, y sabe que se ha portado mal con su mujer, por lo que compra un ramo enorme de flores para regalárselo. Sin embargo, no la encuentra por ningún lado…

Por otra parte, la ilusión de la boda entre Carmen y Tasio se va desvaneciendo a pasos agigantados desde que la madre de él llegó a la cantina. Tras conocer a Carmen y descubrir que ha participado en una campaña publicitaria, y que no dejará de trabajar cuando sea madre, Ángela se ha negado rotundamente al futuro compromiso. ¿Seguirá la boda adelante?

Isidro también tiene la mente inquieta. Desde que creyó escuchar que su hija tenía una relación con un hombre casado, no ha dejado de increparla. Sin embargo, Fina no ha podido aguantarlo más… ¡y le ha revelado su orientación sexual!

Además, Andrés no se quita de la cabeza la posible infidelidad de Jesús a Begoña, y decide contárselo, pero esta no cree ninguna de sus palabras, y le pide que no se interponga en su matrimonio.

¡No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad en Antena 3!