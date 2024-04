¡Ya no hay vuelta atrás! Damián intenta recuperar la confianza de Digna, pero ella lo rechaza

Damián le ha propuesto a Digna en más de una ocasión iniciar una relación, pero ella le ha dejado claro que su familianunca lo entendería y que para ella lo más importante es guardar la memoria de su hermana. Además, el comportamiento de su cuñado últimamente no le ha gustado nada.

Como Digna ha estado muy triste estos últimos días por el enfado de sus hijos, Damián ha intentado reconciliarlos y lo ha conseguido. Aún así, su cuñada sigue muy distante con él y por eso intenta un acercamiento con ella.

“Sé que has tenido algo que ver en su reconciliación, pero si crees que eso va a cambiar la situación entre nosotros estás muy equivocado”, le aclara Digna. Damián no entiende la actitud de su cuñada y no tarda en perder los papeles ante las constantes indirectas de la mujer que quiere.

“Ya no tienes mi afecto ni lo tendrás”, recalca Digna manteniendo la templanza. Damián ya no sabe que hacer para recuperar la relación que tenían antes. ¿De dará por vencido o intentará conquistarla de otra manera?